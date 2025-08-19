Refugio para mujeres y CETMAR reciben recursos del Torneo Legisladores

Con 53 embarcaciones en competencia y el respaldo de familias, pescadores y patrocinadores, el Torneo Legisladores 2025, con causa logró recaudar 606 mil pesos que ya fueron entregados a dos instituciones de La Paz: un refugio para mujeres víctimas de violencia y el CETMAR 04.

El refugio recibió apoyo económico para fortalecer su operación y garantizar un espacio de protección para mujeres en situación de riesgo, mientras que el CETMAR 04 fue beneficiado con equipo especializado de buceo, clave en la formación de sus estudiantes para actividades vinculadas al mar.

En la entrega de recursos, la diputada Alondra Torres García, presidenta de la Mesa Directiva, subrayó que este tipo de eventos generan beneficios más allá de la convivencia deportiva.

“La pesca deportiva es un gran impulsor económico y social en nuestro estado, y hoy se convierte t|ambién en una herramienta de solidaridad y apoyo a quienes más lo necesitan”, expresó.

El diputado Sergio Gutiérrez Ceseña, impulsor de la iniciativa, contó que la idea nació casi de manera casual en una charla entre legisladores, pero terminó convirtiéndose en un torneo histórico gracias al respaldo de pescadores, empresas y distintas instituciones en La Paz. Planteó incluso que, en futuras ediciones, el evento pueda trasladarse a otros municipios para extender sus beneficios.

“Este torneo nació de una plática entre legisladores, pero se convirtió en un proyecto con causa gracias al respaldo de la sociedad y de todos los que creen en la pesca deportiva como motor de desarrollo y solidaridad.”

El evento reunió a legisladores, autoridades estatales y representantes de instituciones educativas y de asistencia social, además de los estudiantes del CETMAR 04, quienes recibieron de manera directa parte de los apoyos.

Con esta entrega concluyó la primera edición del Torneo Legisladores 2025, cuyo modelo de recaudación con causa permitió canalizar recursos tanto a un refugio para mujeres víctimas de violencia como a la formación de jóvenes en actividades marítimas.

