Mujeres en el Ejército Mexicano, un reconocimiento a la labor militar femenina

Con motivo del Día Internacional de la Mujer, integrantes del Ejército Mexicano compartieron su experiencia dentro de las Fuerzas Armadas, destacando los avances en la inclusión de mujeres en diversas áreas operativas y administrativas. También hablaron sobre los retos que han enfrentado y las oportunidades de desarrollo profesional dentro de la institución.

La teniente enfermera Elizabeth Barbosa Varela y la cabo de transmisiones Laura Castellanos Montes señalaron que su vocación por el servicio militar surgió desde la infancia, al observar el papel del Ejército en la sociedad. Barbosa Varela destacó la importancia de la formación académica y el ascenso por méritos dentro de la institución.

“Desde pequeña veía los desfiles cívico-militares y soñaba con formar parte del Ejército. Con el tiempo, ingresé a un plantel militar y me gradué con la licenciatura en enfermería. A lo largo de los años, con esfuerzo y preparación, he logrado ascender en mi carrera, lo que me motiva a seguir capacitándome para cumplir con las misiones asignadas”, mencionó Barbosa Varela.