Mujeres siguen relegadas en las cúpulas empresariales de México: advierte estudio del IMCO

El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) dio a conocer los resultados de su reporte Mujeres en las empresas 2025, que revela que, a pesar de avances marginales, las mujeres siguen ocupando una proporción mínima en los órganos de decisión de las empresas cotizadas en México.

Según el estudio, en 2025 las mujeres ocupan apenas 14 % de los asientos en los consejos de administración, un punto porcentual más que en años recientes. Además, solo 5.5 % son consejeras independientes, y apenas 4 % preside algún consejo, porcentaje que disminuyó por segundo año consecutivo.

Cuando se analiza la dirección ejecutiva de las empresas, los datos muestran una disparidad aún más marcada: solo 3 % de las direcciones generales están en manos de mujeres; 15 % ocupan direcciones financieras y 26 % áreas jurídicas. En general, el 64 % de las empresas no cuenta con mujeres en ninguna de las tres direcciones más importantes, aunque esto representa una mejora respecto al 73 % de 2024.

El reporte también destaca que, en el ámbito de las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes), especialmente en estados como Jalisco, la proporción de mujeres propietarias o en puestos directivos es considerablemente mayor, lo que sugiere que en empresas de menor escala las mujeres encuentran más oportunidades de liderazgo.

Ante esta situación, especialistas proponen metas ambiciosas, como alcanzar el 40% de mujeres en organismos de gobierno corporativo, así como mayor transparencia salarial, medición de brechas de género y políticas formales de inclusión. El reto, advierten, no es sólo abrir espacios, sino transformar las estructuras que históricamente han limitado la presencia de las mujeres en los máximos niveles de decisión empresarial.