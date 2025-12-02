Conoce a Mujeres del Mezcal, la asociación que impulsa los destilados artesanales de Baja California Sur

La asociación civil mujeres del mezcal y destilados de México, capítulo Baja California Sur, es una organización enfocada en impulsar, capacitar y acompañar a mujeres que elaboran destilados, macerados y bebidas artesanales, incluyendo a quienes producen alternativas sin agave, como preparaciones hechas con hierbas, frutas u otros ingredientes extraídos de la tierra. El objetivo es brindar herramientas que les permitan formalizar sus productos, mejorar la calidad de sus preparaciones y abrir espacios de comercialización dentro y fuera del estado.

En entrevista exclusiva para CPS Noticias, la presidenta del capítulo en el estado, Claudia Pérez Ábalos, explicó que la asociación no solo integra a mujeres con productos ya establecidos, sino también a quienes están iniciando desde cero.

“Buscamos orientar, capacitar y acompañar a todas las mujeres productoras, sin importar en qué etapa se encuentren”, señaló.

La asociación trabaja con tres perfiles principales:

Mujeres que están comenzando , que cuentan solo con la idea de su bebida y necesitan guía para definir su receta, su presentación, su botella o sus trámites.

, que cuentan solo con la idea de su bebida y necesitan guía para definir su receta, su presentación, su botella o sus trámites. Mujeres que ya tienen avances , como diseño de marca, trámites fiscales o primeros marbetes, pero que requieren apoyo para consolidar la comercialización y presencia de su producto.

, como diseño de marca, trámites fiscales o primeros marbetes, pero que requieren apoyo para consolidar la comercialización y presencia de su producto. Mujeres que tienen destilados listos para exhibirse en otros estados o incluso en el extranjero, y que buscan representación para colocar sus bebidas en ferias, encuentros gastronómicos o eventos.

Actualmente, el capítulo Baja California Sur está conformado por alrededor de nueve integrantes. Sin embargo, localizar productoras en el estado ha sido uno de los principales retos debido a la falta de documentación histórica sobre procesos de destilación en la región. Según detalló Pérez Ábalos, existen registros de un antiguo agave local —conocido como “pardo” o “pardito”— que se destilaba en zonas serranas, pero la mayoría de esos datos se han perdido.

“Uno de los retos ha sido que no hay casi información del tema aquí en Baja California Sur; incluso estamos trabajando con la UNAM para reconstruir parte de esa historia”, agregó.

A pesar de ello, la asociación ha logrado establecer vínculos con productoras de distintas comunidades, incluidas mujeres de Los Cabos que elaboran licor de damiana, así como creadoras de macerados y destilados que incorporan ingredientes como naranjitas, hierbas locales y frutos nativos. Pérez Ábalos explicó que el interés creciente de parte del estado, podría permitir ofrecer capacitaciones gratuitas para fortalecer cada proyecto.

La presidenta señaló que una de las metas de la asociación es posicionar los destilados y bebidas artesanales sudcalifornianas como productos con identidad propia, capaces de competir en mercados nacionales e internacionales. Esto incluye presentarlos en exposiciones, festivales y encuentros donde se pueda destacar el origen y el trabajo de las mujeres detrás de cada preparación.

“Queremos que los productos de Baja California Sur estén en vitrinas internacionales; sería un orgullo para el estado ver destilados hechos por mujeres en otros países”, reiteró.

Finalmente, la presidenta señaló que los productos que preparan las integrantes son muy bien recibidos por quienes visitan la región, ya que buscan probar sabores locales y hechos de forma artesanal, por ende, este interés puede ayudar a crear rutas gastronómicas y a apoyar la economía de las comunidades, impulsando el trabajo de mujeres productoras que quieren darle mayor visibilidad a este sector.

