Realidad de las mujeres en prisión en Tijuana, Baja California

La mayoría de mujeres privadas de la libertad en las penitenciarías de Baja California arrastra historias de violencia de género, precariedad económica y falta de acceso a servicios básicos, de acuerdo con un diagnóstico elaborado por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California (CEDHBC). El informe advierte que estas condiciones influyen de manera directa en los procesos que derivan en su encarcelamiento.

El documento, titulado Más allá del delito: Diagnóstico sobre las causas que llevan a las mujeres a prisión, señala que la privación de la libertad femenina responde a dinámicas distintas a las de los hombres, marcadas por la desigualdad estructural, la informalidad laboral y la ausencia de redes de apoyo.

Para la elaboración del diagnóstico, personal de la CEDHBC, con apoyo del Instituto Municipal de la Mujer Tijuana y autoridades del sistema penitenciario, realizó entrevistas el 4 de agosto en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de La Mesa, en Tijuana. De un total de 431 internas, 411 aceptaron participar en el levantamiento de información.

Los resultados indican que la mayoría de las mujeres recluidas son mexicanas, solteras y con hijos, con una edad promedio de 32 años. Antes de su detención, gran parte residía en la delegación Sánchez Taboada y contaba con estudios de secundaria completa, además de desempeñarse principalmente en empleos informales.

El diagnóstico revela que sólo un porcentaje mínimo recibió apoyos gubernamentales y que la mayoría percibía ingresos mensuales bajos. En materia de salud, más de un tercio requiere tratamiento continuo por padecimientos físicos o mentales.

Uno de los hallazgos más relevantes señala que más del 70 por ciento sufrió algún tipo de violencia antes de su detención, aunque sólo una minoría presentó denuncia. En casos de violencia sexual, la mayoría de los agresores pertenecía al entorno familiar. Además, una parte de las internas ha reincidido y menos de la mitad cuenta actualmente con sentencia.

El informe concluye que la situación de las mujeres en el Cereso de La Mesa evidencia fallas estructurales en el sistema de justicia y subraya la necesidad de políticas públicas con enfoque de derechos humanos y perspectiva de género dentro de los Centros de Reinserción Social (Cereso) del estado.