Tres mujeres acusadas de robo son rapadas y desnudadas en Puebla

Tres mujeres fueron desnudadas, rapadas y exhibidas públicamente por un grupo de locatarios del tianguis del municipio de San Martín Texmelucan, Puebla, luego de ser señaladas como presuntas responsables del robo de pacas de ropa. El hecho, ocurrido el lunes 13 de octubre, fue grabado por testigos y se difundió rápidamente en redes sociales, desatando indignación y condena a nivel nacional.

De acuerdo con los reportes, las tres mujeres habrían sido previamente identificadas por comerciantes del mercado como supuestas responsables de hurtos ocurridos en días anteriores. Cansados de la falta de respuesta por parte de las autoridades, los locatarios decidieron detenerlas y aplicar un “castigo ejemplar”, lo que derivó en un acto de humillación pública.

En medio de gritos, insultos y reclamos, las víctimas fueron rapadas y despojadas de su ropa, mientras eran obligadas a caminar desnudas por los pasillos del tianguis. Decenas de personas las rodearon, tomaron fotografías y videos, y difundieron las imágenes a través de redes sociales, donde rápidamente se viralizaron y provocaron rechazo generalizado.

Tras la agresión, elementos de la policía municipal intervinieron para detener la situación y trasladar a las víctimas al área de Seguridad Pública. Sin embargo, ninguno de los locatarios involucrados presentó denuncia formal, por lo que las detenidas fueron puestas a disposición del juez cívico y su arresto no prosperó.

Versiones locales señalan que las tres mujeres serían originarias del Estado de México, específicamente de los municipios de Chalco y Santa María Huexoculco, aunque esta información aún no ha sido confirmada por las autoridades.

Hasta el momento, ni el Ayuntamiento de San Martín Texmelucan ni la Fiscalía General del Estado de Puebla han emitido un comunicado oficial sobre el incidente. Tampoco se ha informado si se abrirá una carpeta de investigación por las agresiones cometidas contra las víctimas o por los presuntos robos que originaron el conflicto.