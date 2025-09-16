Mulegé clama AYUDA tras tormenta que dañó más de 50 casas: Edith Aguilar pide víveres y artículos de limpieza

¡Hay desastre y el peligro sigue en Mulegé! Tras la tromba que este lunes se registró en Santa Rosalía, la presidenta municipal Edith Aguilar informó que desde las primeras horas de este martes se encuentran realizando labores de evaluación de las personas que están en situación de riesgo y han dado auxilio a los habitantes de San Ignacio que “lo perdieron todo”

Al momento, se tienen contabilizadas por lo menos 50 casas dañadas debido a las severas lluvias que cayeron la tarde del lunes 15 de septiembre. Los daños se centran principalmente en las colonias: Centro “El Pueblo”, Chulavista, Paredones, San Lino, Piedras Negras, Pueblo Nuevo y La Correa.

Aunque la carretera Transpeninsular ya está abierta a la circulación y los servicios de luz y agua potable se encuentran operativos, la presidenta municipal de Mulegé destacó que uno de los problemas más críticos es el sistema de drenaje, con numerosas fosas sépticas y letrinas colapsadas por el lodo.

Lee más: Familias llenan el malecón de La Paz para vivir el desfile del 16 de septiembre

Mulegé necesita de tu ayuda

Mientras realizaba un recorrido por las colonias más golpeadas, Edith Aguilar hizo un llamado urgente a la ciudadanía para donar víveres y artículos de limpieza que permitan a las familias afectadas comenzar su recuperación.

Los artículos de primera necesidad que se solicitan para apoyar a los damnificados en Mulegé son:

– Alimentos no perecederos: enlatados, atún, frijol, arroz, etc.

– Agua purificada en botella o garrafón.

– Artículos de limpieza: Cloro, jabón para ropa y trastes, escobas, recogedores, cubetas y carretillas.

– Víveres y alimentos especiales para ayudar a los adultos mayores afectados

Estos donativos pueden ser llevados al centro de acopio que ya se ha instalado en la Plaza Pública Benito Juárez, de Santa Rosalía, cabecera municipal de Mulegé.

La mandataria municipal confirmó que ya hay “coordinación con el gobierno estatal”. El gobernador de Baja California Sur, Víctor Castro Cosío, y diversos funcionarios estatales ya han brindado atención a las zonas dañadas y han sumado esfuerzos en la atención de esta emergencia.

Alcaldesa de Mulegé alerta mayor peligro por nuevas lluvias

La situación de desastre que dejaron las lluvias de este 15 de septiembre en Mulegé podría complicarse aún más, ya que existe un “pronóstico de más lluvia para las próximas horas“, alertó la alcaldesa Edith Aguilar.

Ante este riesgo, las autoridades han insistido a las familias afectadas buscar un refugio seguro:

“Les hemos dicho a las familias que tienen que salirse porque ya no pueden quedarse ahí; se ocupa tomar medidas para salvaguardar la vida. Lo material, como sea, vamos a salir adelante”, afirmó Edith Aguilar.

La alcaldesa señaló que, hasta el momento, no se ha habilitado un albergue formal debido a la solidaridad de la comunidad, donde las familias se han alojado con vecinos y amigos. Sin embargo, esta medida se reevaluará si las condiciones empeoran.