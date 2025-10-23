Mulegé anuncia descuentos en predial y beneficios fiscales para 2026

El Ayuntamiento de Mulegé aplicará descuentos en impuestos municipales durante los próximos meses, como parte de un programa de estímulos que permitirá a los contribuyentes ponerse al corriente en el pago del predial y reducir adeudos acumulados.

De acuerdo con el calendario oficial, los ciudadanos que paguen su impuesto predial por adelantado podrán acceder a descuentos de hasta 30% si realizan su pago entre el 15 de octubre y el 31 de diciembre de 2025, un 20% durante enero, 15% en febrero y 10% en marzo de 2026, según el periodo en que se efectúe la contribución.

Asimismo, quienes regularicen multas o recargos de ejercicios anteriores obtendrán rebajas del 50%, aplicables al predial de casa habitación, con excepción de la tasa industrial.

Las facilidades estarán vigentes hasta marzo de 2026 incluyendo beneficios en refrendos de licencias comerciales y de alcoholes, con descuentos del 15% y 10% respectivamente, válidos del 15 de octubre al 31 de diciembre de 2025. También se otorgará 50% de descuento en multas y recargos derivados de esos rubros hasta marzo del próximo año.

Los pagos podrán hacerse tanto en la oficina de recaudación del Palacio Municipal de Santa Rosalía como en las delegaciones de Heroica Mulegé, San Ignacio, Vizcaíno, Guerrero Negro, Punta Abreojos, Bahía Asunción, Bahía Tortugas y La Bocana, en horario de 8:00 de la mañana a 3:00 de la tarde.

El programa busca incentivar el cumplimiento fiscal en un contexto donde el rezago en el pago del predial ha afectado los ingresos municipales.

En años anteriores, estas medidas han permitido mejorar la recaudación local y reducir la deuda de contribuyentes que enfrentaban sanciones o recargos acumulados.

