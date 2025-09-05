Mulegé libra daños graves tras Lorena; comunidades ya regresan a la normalidad

Tras el paso de la tormenta tropical Lorena, la alcaldesa de Mulegé, Edith Aguilar, informó que las comunidades del municipio se encuentran fuera de peligro y que no se reportaron daños graves. Señaló que las lluvias, más que afectar, resultaron benéficas y que los refugios temporales ya comienzan a desocuparse de manera ordenada.

“Sabemos que hubo gente que estuvo en los refugios temporales, todavía están en Santa Rosalía, en el Valle de Vizcaíno, en San Bruno, en Heroica Mulegé y también en Punta Abreojos. Decirles que gracias a Dios el peligro ya pasó hasta este momento”, declaró la edil.

De acuerdo con reportes de delegados y subdelegados del municipio de Mulegé, las comunidades están en buen estado y sin daños materiales. La prioridad ahora será organizar campañas de limpieza en coordinación con dependencias estatales, federales y transportistas que facilitaron maquinaria para rehabilitar calles y espacios públicos.

Aunque Lorena ya se degradó, sus remanentes seguirán provocando lluvias en Baja California Sur, principalmente en la zona norte del estado, por lo que las autoridades pidieron no bajar la guardia y mantenerse atentos a la información oficial.

