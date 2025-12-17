Mulegé recurrirá a préstamo para cumplir compromisos de diciembre; proyecta obras para 2026

El Ayuntamiento de Mulegé prevé recurrir a un préstamo bancario para hacer frente a los compromisos financieros de cierre de año, principalmente el pago de aguinaldos, quincenas, bonos y otras prestaciones laborales a trabajadores sindicalizados, informó la alcaldesa Edith Aguilar Villavicencio.

La presidenta municipal de Mulegé explicó que el mes de diciembre representa un reto financiero para todos los ayuntamientos de Baja California Sur, por lo que cada municipio, de acuerdo con su capacidad económica, analiza la contratación de financiamientos temporales para cumplir con sus obligaciones laborales.

En el caso de Mulegé, señaló que el gasto ordinario de diciembre ronda los 60 millones de pesos; sin embargo, la estrategia del gobierno municipal es solicitar un préstamo por el menor monto posible, apoyándose en alternativas como la recuperación de adeudos y acuerdos de pago con empresas.

“Te comparto que normalmente en este mes de diciembre estamos ocupando alrededor de 60 millones de pesos. Estaba viendo el préstamo de Los Cabos, por ejemplo, 300 y tantos millones, le dije yo, es mi presupuesto anual. Nosotros queremos pedir un préstamo, lo menor que se pueda alrededor de 25 millones de pesos, estamos trabajando para contar con una cantidad mayor, para entre menos endeudarme, pues mucho mejor”, exresó Aguilar Villavicencio.

Aguilar Villavicencio subrayó que el objetivo es cerrar el ejercicio fiscal 2025 cumpliendo en tiempo y forma con los trabajadores del Ayuntamiento, como se ha logrado durante los tres años anteriores de la administración, procurando no comprometer las finanzas municipales a largo plazo.

En cuanto a las perspectivas para 2026, la alcaldesa adelantó que el municipio se enfocará en proyectos de infraestructura y mejora urbana, entre ellos pavimentaciones en colonias, obras públicas y la construcción de una Casa de la Cultura en la comunidad de Bahía Asunción.

Asimismo, informó que se trabaja en el embellecimiento de las entradas a San Ignacio, con el fin de fortalecer su identidad como pueblo histórico, particularmente tras las afectaciones por tormentas y huracanes recientes.

La alcaldesa aseguró que el 2026 estará marcado por un mayor impulso al desarrollo municipal y el fortalecimiento de las comunidades, con obras que atiendan tanto la infraestructura básica como la imagen urbana.