Endurecen sanciones en el Metro: arresto y multas por invadir asientos reservados

A partir de este 2026, las autoridades de la Ciudad de México han implementado medidas más estrictas para quienes no respeten los espacios exclusivos en el Sistema de Transporte Colectivo (STC). El usuario que sea sorprendido utilizando los asientos reservados sin pertenecer a los grupos vulnerables será acreedor a una sanción que escala desde el arresto administrativo hasta una multa económica considerable.

El personal de vigilancia del Metro y elementos de la Policía Auxiliar tienen la instrucción de remitir al Juzgado Cívico a cualquier persona que se niegue a ceder el asiento a personas con discapacidad, adultos mayores, mujeres embarazadas o personas con movilidad limitada. Esta iniciativa busca garantizar la accesibilidad universal y fomentar el respeto dentro de las 12 líneas de la red.

Las sanciones por invadir estos espacios en el Metro pueden incluir un arresto de 25 a 36 horas o la realización de 12 a 18 horas de trabajo comunitario. En el caso de la sanción económica, la multa se calcula con base en la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente, pudiendo superar los 3,000 pesos en casos de reincidencia o desacato a la autoridad.

Contexto jurídico y operativos en estaciones

La implementación de esta “megamulta” responde a un incremento en las denuncias ciudadanas sobre la falta de cortesía y la ocupación ilegal de espacios señalizados. Según la Secretaría de Movilidad (SEMOVI), los operativos de supervisión se intensificarán en estaciones de alta afluencia como Pantitlán, Hidalgo y Pino Suárez, donde el flujo de pasajeros suele comprometer el orden en los vagones.

Anteriormente, las sanciones por estas faltas eran mayoritariamente amonestaciones verbales; sin embargo, la saturación del Metro ha obligado a las autoridades a formalizar los castigos. El marco legal vigente ahora permite que el personal del STC solicite el apoyo inmediato de la fuerza pública para desalojar a infractores de los asientos exclusivos, asegurando que el beneficio sea para quienes realmente lo requieren.

Además de los asientos, las autoridades recordaron que las zonas exclusivas para mujeres y menores de 12 años también están sujetas a este régimen sancionador. Con estas acciones, el Gobierno de la Ciudad de México busca transformar la convivencia social en el transporte más importante de la capital, priorizando la inclusión y el cumplimiento de las normas de urbanidad.

