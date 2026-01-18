Multas CDMX 2026: ¿Cómo obtener el 90% de descuento en el pago de infracciones?

El Gobierno de la Ciudad de México anunció formalmente los lineamientos para acceder a un beneficio del 90% de descuento en el pago de multas CDMX durante el ejercicio fiscal 2026.

Esta medida busca incentivar la regularización de los conductores que presentan adeudos por infracciones de tránsito, excluyendo aquellas captadas por el sistema de fotocívicas o las relacionadas con el consumo de alcohol. El programa estará vigente a través de la Secretaría de Administración y Finanzas.

Para hacer efectivo el descuento, los ciudadanos deberán realizar el pago dentro de los primeros 10 días hábiles posteriores a la notificación de la sanción.

De acuerdo con las autoridades capitalinas, este beneficio se aplica de manera automática al generar la línea de captura en el portal oficial de Estrados Electrónicos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC). Es fundamental que el contribuyente no tenga impugnaciones legales vigentes contra la infracción para poder recibir la reducción.

El esquema de beneficios para las multas CDMX también contempla un 50% de descuento si el pago se efectúa entre el día 11 y el día 30 tras la notificación.

Trámites digitales y requisitos para el beneficio fiscal

Para obtener el máximo descuento en el pago de infracciones, los usuarios deben contar con su Llave CDMX activa, lo que les permite acceder al historial de adeudos de forma inmediata. Las autoridades han enfatizado que el sistema de multas CDMX se ha digitalizado casi en su totalidad para evitar actos de corrupción en la vía pública. Además, este beneficio es aplicable tanto para personas físicas como para empresas con flotillas registradas en la entidad.

Es importante señalar que, según estadísticas de la Subsecretaría de Control de Tránsito, las multas más comunes sujetas a este programa son el estacionarse en lugares prohibidos, no respetar la luz roja del semáforo y circular en carriles exclusivos del Metrobús. El gobierno capitalino recuerda que mantener los pagos al corriente es un requisito indispensable para realizar la verificación vehicular y el trámite de tenencia 2026.

