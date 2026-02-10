Multarán con 9 mil pesos a dueños de predios con basura en La Paz: Milena Quiroga

Milena Quiroga Romero informó que estas omisiones representan un foco de infección y un riesgo para la seguridad pública, por lo que se aplicarán sanciones económicas que alcanzan los 9 mil pesos a quienes no mantengan sus espacios limpios.

Durante una reciente rueda de prensa, la funcionaria explicó que la administración municipal tiene plenas facultades para intervenir en predios privados cuando estos generan problemas de salud y bienestar social. El proceso inicia a través de la Justicia Cívica, buscando primero un diálogo con los dueños para invitarlos a la limpieza voluntaria antes de proceder con el castigo monetario.

Al ser cuestionada sobre el límite de las facultades municipales en propiedades privadas, la alcaldesa fue contundente al señalar el procedimiento administrativo:

“Un predio baldío que esté sucio y que genere problemas en su alrededor, tanto de seguridad como social y de salud, lo podemos sancionar. No recuerdo cuántas umas son, pero el monto es cerca de 9000 pesos y esa sanción la ponemos si encontramos al propietario y si no la cargamos en el predial para que se pueda pagar”, detalló Milena Quiroga Romero.

La acumulación de basura en zonas urbanas de Baja California Sur ha sido una demanda constante de la ciudadanía. En la ciudad de La Paz, el crecimiento de lotes sin construcción ha facilitado que personas ajenas los utilicen como vertederos clandestinos, lo que propicia la proliferación de fauna nociva y aumenta el riesgo de incendios. Históricamente, el cobro mediante el impuesto predial ha sido la herramienta más efectiva del ayuntamiento para garantizar que los infractores cumplan con sus responsabilidades.

El modelo de Justicia Cívica implementado en esta administración busca que los conflictos comunitarios se resuelvan mediante el consenso. Sin embargo, ante la reincidencia o el abandono total de las propiedades, el Gobierno Municipal ha decidido no ser tolerante, integrando la multa directamente al historial catastral del inmueble para asegurar su recaudación.

Finalmente, las autoridades exhortaron a los habitantes de La Paz a denunciar aquellos sitios que representen un peligro, recordando que mantener la imagen urbana es una responsabilidad compartida entre gobierno y sociedad civil para mejorar la calidad de vida en la capital del estado.

