Advierten multas por posadas navideñas que incumplan requisito obligatorio

La organización de posadas navideñas sin cumplir un requisito obligatorio puede derivar en multas económicas, de acuerdo con advertencias emitidas por autoridades, que buscan prevenir riesgos, desorden y conflictos durante las celebraciones decembrinas. Aunque se trata de una tradición profundamente arraigada, el incumplimiento de ciertas normas puede tener consecuencias legales para quienes las organicen.

El requisito señalado como indispensable es contar con el permiso correspondiente cuando la posada se realice en la vía pública, ya sea en calles, cerradas o espacios comunes. Las autoridades han subrayado que este trámite no es un tema administrativo menor, sino una medida preventiva para garantizar la seguridad de los asistentes y de los vecinos.

La regulación aplica principalmente cuando se contempla bloquear calles, instalar carpas, escenarios, equipos de sonido o consumo de bebidas alcohólicas, situaciones que pueden afectar la movilidad, generar accidentes o provocar conflictos entre residentes. En estos casos, no contar con autorización puede derivar en sanciones económicas e incluso en la suspensión del evento.

Las autoridades han explicado que el objetivo no es prohibir las posadas, sino ordenarlas y evitar situaciones de riesgo, especialmente en colonias con alta densidad poblacional. El permiso permite coordinar aspectos como horarios, control de ruido, acceso de vehículos de emergencia y prevención de incidentes derivados del consumo de alcohol.

Durante la temporada decembrina, las quejas vecinales suelen incrementarse por exceso de ruido, cierres no autorizados y alteraciones al orden público, lo que ha llevado a reforzar la vigilancia y los llamados preventivos. En este contexto, se ha reiterado que la falta de permiso puede ser motivo suficiente para la intervención de autoridades locales.

Finalmente, se hizo un llamado a la población para que, antes de organizar una posada, verifique si requiere autorización, realice el trámite con anticipación y evite sanciones innecesarias. Cumplir con este requisito no solo previene multas, sino que contribuye a celebrar las fiestas de manera segura y responsable.

