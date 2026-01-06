Multas de tránsito en La Paz: lo que debes saber

Conducir con responsabilidad también evita sanciones

En la capital sudcaliforniana, las multas de tránsito pueden ir desde 113 pesos hasta superar los 84 mil pesos, dependiendo de la gravedad de la infracción.

El Ayuntamiento de La Paz estableció un esquema de descuentos del 50% si el pago se realiza dentro de las primeras 72 horas. Sin embargo, este beneficio no aplica en casos graves como conducir en estado de ebriedad.

Los ciudadanos pueden consultar y pagar sus infracciones en línea, a través del portal oficial, o en las oficinas de recaudación de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal.

Sanciones más comunes

El Reglamento de Tránsito para la Movilidad Segura contempla sanciones económicas para quienes incumplen normas básicas de circulación.

Entre las más frecuentes se encuentran:

Circular sin espejo retrovisor o direccionales

Estacionarse sobre la guarnición

No ceder el paso a peatones

Estacionarse en zonas prohibidas

La sanción más elevada corresponde a quienes conducen bajo los efectos del alcohol, con multas que pueden alcanzar los 84,855 pesos.

Recomendaciones para conductores

La autoridad municipal recuerda que respetar las normas de movilidad es fundamental para prevenir accidentes y sanciones.

Medidas básicas:

Usar cinturón de seguridad

Respetar límites de velocidad y señalamientos

Evitar el uso del celular al conducir

No estacionarse en rampas para personas con discapacidad

Mantener en regla documentos como licencia, tarjeta de circulación y seguro vigente

Qué hacer si eres detenido

En caso de ser detenido por un agente de tránsito, las recomendaciones oficiales son claras:

Mantener la calma y actuar con respeto

Solicitar que la infracción quede registrada en una boleta oficial

Nunca entregar dinero en efectivo al agente

Conocer el motivo de la detención y la normativa aplicable

Si el vehículo es retenido, se debe acudir con el comprobante de pago al Departamento de Infracciones para recuperarlo.

Además, pagar en tiempo puede representar un ahorro significativo, ya que la mayoría de las multas cuentan con el 50% de descuento si se liquidan en las primeras 72 horas.

La estrategia del Ayuntamiento de La Paz busca fortalecer la cultura vial con sanciones claras y mecanismos de pago accesibles.

El objetivo, según las autoridades, no es recaudar, sino garantizar seguridad y orden en las calles. Conocer las multas más comunes, respetar las normas de tránsito y saber cómo actuar ante una detención son claves para evitar problemas mayores y contribuir a una movilidad más segura en la capital sudcaliforniana.

