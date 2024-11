Mundial 2026 debe dejar beneficios a todo México; Sectur prepara estrategia para su difusión

Para aprovechar que México será por tercera ocasión sede de un Mundial de futbol en el año 2026, la Secretaría de Turismo del gobierno federal instrumentará una estrategia de promoción para impulsar la imagen del país en el exterior con el objetivo de atraer más visitantes no solo a las tres ciudades sede CDMX, Guadalajara y Monterrey sino a toda la República Mexicana.

En su breve visita a Nuevo Vallarta para inaugurar la segunda Cumbre de Líderes del Comercio, los Servicios y el Turismo, la secretaria de Turismo Josefina Rodríguez Zamora, expuso que el gran evento deportivo de este sexenio, que será sin duda el Mundial de futbol -en conjunto con Estados Unidos y Canadá- será aprovechado para catapultar la imagen del país.

La funcionaria mencionó que ya se está preparando una estrategia mediática y en redes sociales:

“Ya les estaremos informando pero les adelanto que es una estrategia se desarrollará el próximo año, con el objetivo principal de llevar el Mundial a todo el país no solamente a las tres ciudades sede, y que la llegada de visitantes con ese motivo sea de beneficio para todas las comunidades”

La secretaria de Turismo, originaria de Tlaxcala, comentó que México debe aprovechar todas las oportunidades posibles para promocionar su imagen en el exterior, con la intención de seguir atrayendo no solo más turistas sino visitantes que descubran más destinos del país y que dejen una mayor derrama económica para beneficio de las comunidades.

Asimismo, la titular de la Sectur enfatizo el concepto de que el turismo debe traer prosperidad compartida en todo el país, por ello, dijo, el Mundial debe dejar beneficios en las 32 entidades de la república en el año 2026.

Cabe destacar que el Mundial 2026 se realizará del 11 de junio al 19 de julio en 16 sedes, de Canadá, Estados Unidos y México, en nuestro país estas son el estadio Azteca, el estadio de las Chivas y el estadio de los rayados del Monterrey.

El partido inaugural se jugará en el estadio Azteca de la Ciudad de México que recibirá ese honor por tercera vez en la historia de los Mundiales y la final se disputará en Nueva York.

Con información de Rodrigo López Becerril

AT