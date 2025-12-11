Mundial 2026: balance de infraestructura rumbo al torneo más grande de la historia

El torneo más grande del planeta

El 11 de junio de 2026 arrancará la Copa del Mundo más extensa de la historia, con 48 selecciones y 104 partidos repartidos en tres países.

A seis meses de la inauguración, el balance de infraestructura muestra avances significativos, pero también desafíos en logística y movilidad.

México: tres sedes y un reto logístico

México recibirá 13 partidos en tres estadios:

Estadio Azteca (CDMX): remodelado con nuevas butacas, accesibilidad y mejoras en iluminación. Será sede del partido inaugural.

Estadio Akron (Guadalajara): modernización de accesos y ampliación de servicios para aficionados.

Estadio BBVA (Monterrey): considerado el más moderno del país, con capacidad para más de 53 mil espectadores.

En conjunto, los tres estadios podrán albergar a más de 183 mil personas, aunque el reto será garantizar seguridad y movilidad en días de máxima afluencia.

Modernización aeroportuaria en México

Las ciudades sede han invertido en infraestructura aérea:

Guadalajara: ampliación del 73% de su aeropuerto, con nuevas salas y capacidad para vuelos internacionales.

Monterrey: conexión directa con el estadio mediante proyectos de movilidad como el monorriel anunciado por el gobernador Samuel García .

Ciudad de México: mejoras en el AICM y coordinación con el AIFA para absorber la demanda de visitantes.

En Estados Unidos, donde se jugarán 60 partidos, destacan las remodelaciones en el MetLife Stadium (Nueva Jersey) y el SoFi Stadium (Los Ángeles).

En Canadá, las sedes principales son el BMO Field (Toronto) y el BC Place (Vancouver), con capacidad intermedia pero alto nivel de organización.

Logística trilateral y retos de movilidad

Los tres países han integrado una logística trilateral para coordinar transporte, seguridad y servicios turísticos.

Sin embargo, expertos advierten que los largos viajes entre sedes serán un reto para selecciones y aficionados, en contraste con Qatar 2022, donde todo se concentró en un área pequeña.

El examen de Norteamérica

🇲🇽 México: enfrenta su mayor examen turístico y logístico, con millones de visitantes previstos en CDMX, Guadalajara y Monterrey.

enfrenta su mayor examen turístico y logístico, con millones de visitantes previstos en CDMX, Guadalajara y Monterrey. 🇺🇸 Estados Unidos: concentra la mayoría de partidos y debe garantizar movilidad en ciudades con gran tráfico.

concentra la mayoría de partidos y debe garantizar movilidad en ciudades con gran tráfico. 🇨🇦 Canadá: apuesta por infraestructura intermedia, con sedes de menor capacidad pero alto nivel de organización.

Balance positivo, presión constante

El Mundial 2026 será un escaparate para mostrar la capacidad de América del Norte de organizar el evento deportivo más grande del planeta.

A seis meses de su inicio, el balance es positivo en avances, pero la presión por cumplir plazos y garantizar experiencias seguras y fluidas se mantiene.