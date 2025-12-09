Mundial 2026: más equipos, menos emoción en la fase de grupos

Un Mundial más grande, pero menos intenso

La Copa del Mundo 2026, que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá, será la edición más extensa de la historia: 48 selecciones y 104 partidos.

Aunque el formato busca incluir a más países, muchos aficionados señalan que la fase de grupos ha perdido emoción. Los tradicionales “grupos de la muerte” quedaron atrás, y los partidos iniciales no resultan tan atractivos.

Nuevo formato y desequilibrio competitivo

El torneo contempla 12 grupos de cuatro equipos, de los cuales avanzan los dos primeros y los ocho mejores terceros.

Esto genera más partidos con diferencias marcadas de nivel, donde selecciones debutantes se enfrentan a potencias consolidadas. Para muchos, el verdadero Mundial comenzará en los dieciseisavos de final, cuando los cruces sean más equilibrados.

México, sede inaugural con sabor a poco

En México, la expectativa tampoco es la misma que en ediciones anteriores.

Aunque el Estadio Azteca volverá a ser sede del partido inaugural, como ocurrió en 1970 y 1986, el país solo recibirá 10 partidos en total, frente a los 60 en Estados Unidos y 13 en Canadá.

Además, varios encuentros asignados a México corresponden a fases iniciales con selecciones de menor peso internacional, lo que ha generado comentarios de decepción entre la afición local.

El contraste es evidente. Mientras Estados Unidos acaparará la mayoría de los partidos más esperados, México y Canadá tendrán un rol secundario en cuanto a atractivo deportivo.

La decisión responde a criterios logísticos e infraestructura, pero deja a los fanáticos mexicanos con la sensación de que “los juegos más esperados se verán en otro lado”.

Debate entre inclusión y calidad

La FIFA defiende el nuevo formato como una oportunidad para que más países vivan la experiencia mundialista. También lo presenta como una estrategia para expandir el mercado del fútbol.

Sin embargo, críticos señalan que el torneo pierde parte de su esencia: enfrentar a los mejores desde el inicio. La emoción de los grupos donde cada partido era decisivo parece haber quedado atrás.

Expectativa global y dudas deportivas

Con todo, el Mundial 2026 promete un espectáculo sin precedentes por su magnitud y alcance continental.

La incógnita es si la calidad de los partidos logrará estar a la altura de la expectativa global, o si, como muchos anticipan, el verdadero torneo comenzará hasta los dieciseisavos de final.