¿Quién ganará el Mundial 2026? Mhoni Vidente ya tiene a sus favoritos

A medida que se acerca la Copa Mundial de la FIFA 2026, se intensifica la expectativa sobre quién levantará la Copa, y no han faltado opiniones de figuras públicas que generan debate. Entre estas, la astróloga Mhoni Vidente compartió sus favoritos para el torneo, poniendo especial atención en potencias futbolísticas que, según ella, tienen mayores posibilidades de quedarse con el título.

En un video que circula en redes sociales y que ha sido citado por seguidores del deporte y la astrología, Mhoni interpretó las energías alrededor del torneo y señaló que el Mundial no deparará una sorpresa inesperada, sino que el campeón saldrá de un grupo de selecciones consolidadas a nivel mundial.

¿Quiénes serían los favoritos según Mhoni?

Según la lectura de Mhoni Vidente, tres selecciones concentran las energías más positivas de cara al Mundial 2026. La primera de ellas es Portugal, que la astróloga destacó por la figura de Cristiano Ronaldo y su influencia, así como por la conexión energética con otros factores globales.

Además de Portugal, Mhoni incluyó en su lista de posibles campeones a España y Argentina, potencias tradicionales del fútbol que cuentan con plantillas fuertes y experiencia en Copas del Mundo. Estas selecciones, según ella, estarían en mejor posición para pelear por el título en la justa que se jugará entre México, Estados Unidos y Canadá.

¿Qué dijo sobre México y el título?

En su mensaje, Mhoni Vidente expresó que la Selección Mexicana no sería la campeona del Mundial 2026, postura que ha generado reacciones diversas entre aficionados y críticos por igual. A pesar de no descartar la participación del Tricolor, la vidente dejó claro que, en su lectura, México no figura entre los máximos favoritos para ganar la Copa.

Con su característico estilo, Mhoni contextualizó sus predicciones con comentarios sobre la energía del equipo y la influencia de eventos recientes que han marcado la trayectoria del fútbol mexicano, lo que despertó discusión entre seguidores de la selección y analistas deportivos.

¿Cómo han sido recibidas estas predicciones?

Las predicciones de Mhoni Vidente suelen generar amplio debate en redes sociales, especialmente cuando involucran eventos tan seguidos como una Copa del Mundo. Aunque muchos aficionados toman estas visiones con escepticismo y recuerdan que las predicciones no reemplazan el desempeño deportivo real en la cancha, otras personas encuentran en estas interpretaciones un aliciente para alimentar la expectativa del torneo.

De cara a la cita mundialista de 2026, la discusión sobre favoritos y posibilidades continúa, con opiniones que van desde análisis técnicos de entrenadores y futbolistas hasta lecturas más subjetivas como las expresadas por la astróloga.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO