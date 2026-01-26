Mundial 2026: lo que sí y lo que no pueden hacer los negocios ante las reglas de la FIFA

La Copa Mundial de 2026 se perfila como una de las mayores oportunidades comerciales de la década para restaurantes, hoteles y comercios en México, pero también como un terreno de alto riesgo legal para quienes ignoren las reglas de propiedad intelectual. El interés masivo de aficionados nacionales y extranjeros abre la puerta a campañas creativas, siempre que se respeten los límites impuestos por la FIFA sobre el uso de sus activos registrados.

El organismo rector del futbol mundial protege de manera estricta los elementos asociados al torneo, entre ellos el trofeo de la Copa Mundial de la FIFA, los emblemas oficiales de los campeonatos varonil y femenil, así como nombres, logotipos y símbolos vinculados a la competencia. El uso de cualquiera de estos elementos sin autorización puede derivar en sanciones legales y económicas para los negocios.

Uno de los principales focos de vigilancia es la llamada publicidad parasitaria, una práctica que busca aprovechar el impacto mediático del Mundial sin ser patrocinador oficial. La FIFA considera infracción cualquier intento de asociar una marca o comercio con el torneo mediante palabras, imágenes o mensajes protegidos, en especial en zonas cercanas a los estadios y sedes oficiales.

La restricción no se limita a la publicidad tradicional. La fabricación, distribución o venta de productos como ropa, juguetes, balones, llaveros, calzado o artículos de papelería que incluyan propiedad intelectual de la FIFA sin licencia también está prohibida. El organismo ha advertido que colabora con aduanas y fuerzas del orden para frenar la falsificación y retirar del mercado mercancía no autorizada.

En el entorno digital, los lineamientos son igual de claros. Las empresas deben abstenerse de usar logotipos, imágenes oficiales o referencias directas a la FIFA en sitios web, materiales promocionales, campañas digitales o nombres de dominio si no cuentan con permiso expreso. Tampoco pueden presentarse como patrocinadoras ni sugerir que poseen licencias oficiales cuando no es así.

Las redes sociales representan otro punto sensible. Aunque los aficionados pueden compartir contenido oficial sin problema, las cuentas corporativas deben evitar hacerlo con fines comerciales. Publicar imágenes o videos con el logo oficial, etiquetar a las cuentas de la FIFA para atraer visibilidad o capitalizar el torneo desde perfiles empresariales puede considerarse una infracción.

En el caso de los negocios físicos, el uso del nombre FIFA o referencias directas al Mundial como nombre comercial o elemento de marca está prohibido sin autorización. Lo permitido es recurrir a una narrativa genérica: decoración con balones, canchas, colores alusivos al futbol o menciones a selecciones y países participantes sin utilizar signos protegidos.

La propia FIFA reconoce que existen vías legales para aprovechar el fervor mundialista. Las directrices sobre propiedad intelectual recomiendan el uso de imágenes genéricas relacionadas con el futbol, términos no registrados y conceptos creativos que evoquen el ambiente deportivo sin apropiarse de los activos oficiales.

Para los comercios mexicanos, el reto será encontrar el equilibrio entre capitalizar la llegada de miles de aficionados y respetar las reglas del juego. Ignorar la propiedad intelectual no solo expone a sanciones, sino que puede afectar la reputación de las marcas justo en el momento en que el Mundial 2026 promete mayor visibilidad y derrama económica.

