Mundial 2026 atraerá turismo de grupos e incentivos a Los Cabos

Aunque Los Cabos no será una de las sedes oficiales del Mundial de Fútbol 2026, el destino ya se alista para recibir una mayor afluencia de turistas durante el desarrollo del evento, especialmente del segmento de grupos e incentivos, considerado uno de los más rentables para el sector turístico local.

Rodrigo Esponda, director del Fideicomiso de Turismo (Fiturca) Los Cabos, informó que desde hace dos años se trabaja en la atracción de este tipo de viajeros, con miras al evento deportivo que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá.

“Durante el verano, cuando se esté desarrollando el Mundial, esperamos registrar un aumento en la llegada de visitantes. Sin embargo, es importante recordar que el Mundial solo dura un mes, y el año tiene doce. Por eso, nuestro plan de trabajo contempla actividades puntuales durante el evento”, explicó Esponda.

🏟️ Turismo deportivo y estancias complementarias

Durante el torneo, se prevé que muchos visitantes internacionales aprovechen su viaje para explorar destinos de playa en México, como Los Cabos, que ofrece infraestructura de primer nivel, una amplia oferta hotelera, conectividad aérea nacional e internacional, y servicios turísticos premium.

Aunque el destino no recibirá partidos, su ubicación, clima y oferta diferenciada lo posicionan como una opción ideal para viajes de incentivo, turismo corporativo y estancias complementarias antes o después de los encuentros.

🏨 FITURCA mantendrá estrategia anual más allá del Mundial

Pese a la relevancia del evento deportivo, Esponda Cascajares subrayó que el plan de promoción turística para 2026 no se centrará exclusivamente en el Mundial, sino en mantener la captación de visitantes durante los 12 meses del año.

