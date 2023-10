Mundial 2030 se jugará en España, Portugal y Marruecos; conoce los detalles

La Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) anunció que el Mundial 2030 será compartida entre tres continentes: Europa, América y África.

España Portugal y Marruecos han sido los países seleccionados para organizar este prestigioso torneo.

Además, se ha revelado que los partidos inaugurales de la Copa del Mundo de 2030 se llevarán a cabo en tres sedes diferentes: Uruguay, Argentina y Paraguay.

Alejandro Domínguez, presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), compartió detalles emocionantes sobre los planes de inauguración:

Esta decisión histórica de unir a tres continentes en la organización de la Copa del Mundo también significará que seis países estén involucrados en la celebración del Mundial.

Robert Harrison, presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol, destacó que los primeros encuentros se disputarán en Sudamérica, con partidos programados en Montevideo, Buenos Aires y Paraguay, antes de trasladarse a España, Portugal y Marruecos.

Morocco, Portugal and Spain joint bid is the sole candidate to host FIFA World Cup 2030™

