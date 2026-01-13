Sabrina Salcedo destaca como la mejor mexicana en el Mundial de Campo Traviesa

Esfuerzo sin respaldo

El arranque del 2026 dejó un sabor agridulce para el atletismo mexicano en el Campeonato Mundial de Campo Traviesa, donde la delegación nacional quedó rezagada en varias categorías.

La actuación también abrió un debate sobre el nivel competitivo del país en el escenario internacional, acompañado de críticas hacia los atletas.

Sin embargo, la realidad es que muchos de ellos compiten sin apoyos, sin patrocinadores y con programas deportivos limitados, lo que evidencia las carencias estructurales que enfrenta el deporte en México.

En la categoría Senior femenil, el dominio fue absoluto de las delegaciones de Kenia, Uganda y Etiopía, que ocuparon las primeras nueve posiciones.

Estados Unidos completó el “top ten” como país anfitrión, mientras que Perú se consolidó como el mejor representante latinoamericano en esta edición.

México en competencia

México tuvo presencia con tres corredoras en esta categoría:

Sabrina Salcedo fue la mejor ubicada, con un tiempo de 36:21 minutos

fue la mejor ubicada, con un tiempo de Arian Chía registró 37:44 minutos

registró Marta Vázquez concluyó con 38:55 minutos

El desempeño de las atletas mexicanas refleja tanto el esfuerzo individual como las limitaciones del sistema deportivo nacional.

Con este resultado, México inicia su ciclo olímpico rumbo a Los Ángeles 2028, donde se espera que, pese a las dificultades, el atletismo mexicano pueda mostrar avances y consolidar mejores resultados en la escena internacional.

