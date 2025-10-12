La mexicana Gabriela Rodríguez alcanza la plata en el Mundial de Tiro en Grecia

En Atenas, durante la jornada decisiva del Mundial de Tiro, la mexicana Gabriela Rodríguez se coronó como subcampeona del mundo en la modalidad de skeet femenino, obteniendo una medalla que marca un hito para México en este deporte. Con un total de 54 aciertos de 60, Rodríguez quedó detrás de la estadounidense Samantha Simonton, que alcanzó los 57 aciertos para llevarse el oro.

Este logro representa la primera medalla para México en la historia de un Mundial de Tiro, rompiendo una sequía que había durado 38 años desde la última vez que un mexicano subió al podio en una competencia mundial de tiro. Rodríguez, originaria de Saltillo, Coahuila, ofreció una demostración de temple y precisión frente a las más destacadas competidoras del certamen.

Durante la final, la competencia fue intensa. La sueca Victoria Larsson logró el tercer puesto con 44 aciertos, y aunque la diferencia fue clara, el nivel de Rodríguez fue suficiente para consolidar su posición en la élite del deporte. Las condiciones de la sede en Grecia, sede del torneo, exigieron precisión, concentración y estabilidad mental.

El éxito en este Mundial de Tiro no solo se limita a la medalla de plata: marca un momento de inspiración para los tiradores mexicanos y refuerza la presencia de México en competencias deportivas internacionales. Es también una prueba del crecimiento que ha tenido la disciplina del tiro deportivo en el país, así como de los esfuerzos por fomentar atletas de clase mundial.

Tras esta hazaña, las expectativas para Gabriela Rodríguez se elevan de cara a futuras competencias internacionales, incluidos los Juegos Olímpicos. Su actuación en el Mundial de Tiro confirma que México tiene en sus filas a una competidora capaz de estar entre las mejores del mundo en el tiro deportivo.