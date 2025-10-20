México y Costa Rica se unen a la candidatura de EE.UU. para el Mundial femenino 2031

Estados Unidos anunció este lunes la inclusión de México, Costa Rica y Jamaica en su candidatura para hospedar la Copa del Mundo femenina de 2031, la única presentada ante la FIFA.

“Estamos muy orgullosos de liderar esta candidatura para el Mundial de 2031 junto con nuestros socios de la Concacaf en México, Costa Rica y Jamaica”, declaró Cindy Parlow Cone, presidenta de la federación estadounidense (US Soccer), durante la presentación de la alianza en Nueva York.

“Juntos tenemos una oportunidad extraordinaria de organizar la Copa Mundial femenina más grande y con mayor impacto de la historia“, aseguró la dirigente.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, había anunciado en abril que la de Estados Unidos era la única candidatura presentada para albergar el torneo, el primero ampliado a 48 selecciones.

En ese momento, Infantino adelantó que el gigante norteamericano podría asociarse “potencialmente” con otros miembros de la Concacaf.

La propuesta final con México, Costa Rica y Jamaica, que albergarían por primera vez esta competición, debe ser aprobada formalmente por el Congreso de la FIFA el 30 de abril de 2026 en Vancouver.

“El mayor evento deportivo femenino”

Estados Unidos, potencia del fútbol femenino, que ya organizó este Mundial en 1999 y 2003, había trabajado previamente en un proyecto conjunto con México para albergar la cita de 2027.

Esa propuesta fue retirada semanas antes de la votación de la FIFA del año pasado en Bangkok, donde el torneo se concedió a Brasil, en una edición todavía con 32 participantes.

Estados Unidos y México se comprometieron entonces a trabajar en una candidatura más potente para 2031, para la que no tienen competencia.

“Como únicos candidatos para el Mundial de 2031, me gustan nuestras posibilidades“, dijo Parlow Cone con una sonrisa.

“Cuando seamos seleccionados oficialmente, trabajaremos con la FIFA para ofrecer el evento deportivo femenino más grande y con mayor impacto de la historia“, afirmó.

Mikel Arriola, presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, y Osael Maroto, su homólogo costarricense, también estuvieron presentes en el evento.

“Esta candidatura refleja la confianza que FIFA y Concacaf han depositado en nuestras federaciones para continuar impulsando el desarrollo del fútbol femenil“, declaró Arriola.

¿Primer Mundial en Costa Rica?

La elección final de esta candidatura alargaría el ciclo de grandes eventos deportivos en Norteamérica, que incluyen los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Antes, Estados Unidos y México serán socios junto a Canadá en la organización del Mundial masculino de 2026.

Costa Rica ya tiene experiencia en torneos femeninos internacionales, como el Mundial Sub-17 de 2014 y el Sub-20 de 2022, y ahora se perfila para albergar por primera vez juegos de una Copa del Mundo absoluta.

“Esta candidatura representa uno de los avances más positivos para el crecimiento del fútbol en nuestro país”, dijo en un comunicado el presidente de la Federación Costarricense de Fútbol.

“Creemos firmemente que contamos con todos los elementos necesarios para brindar la mejor experiencia, infraestructura y talento humano en preparación para la Copa”, añadió Maroto.

Parlow Cone remarcó que “para Costa Rica y Jamaica serán los primeros partidos de una Copa del Mundo absoluta en sus países. Y para México, la primera vez que hospede un Mundial femenino“.

“Hemos decidido hacerlo junto con nuestros socios de la Concacaf porque este momento es más importante que cualquier país”, subrayó.

La presidenta añadió que el interés por el fútbol femenino “no deja de crecer” en Estados Unidos, cuya selección es la más laureada de los Mundiales con cuatro títulos.

“El fútbol femenino está en auge“, recalcó. “Tenemos dos ligas profesionales, los estadios se llenan y las televisoras pagan derechos récord“.

“Los patrocinadores consideran que el fútbol femenino es una de las mejores inversiones deportivas“, dijo Parlow Cone, quien aseguró haber recibido el interés de más de 30 ciudades para albergar juegos del certamen de 2031.