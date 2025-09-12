Murió Alicia Matías Teodoro la abuela heroína

Se confirmó que Alicia Matías Teodoro, la abuela heroína, falleció este miércoles debido a las graves quemaduras que sufrió durante la explosión de una pipa de gas en el Puente La Concordia, en Iztapalapa. Su nombre se convirtió en símbolo de amor y valentía tras salvar a su nieta de dos años.

Autoridades capitalinas detallaron que Alicia Matías Teodoro se convirtió en la novena víctima mortal de este siniestro, que también dejó más de 90 lesionados, 28 vehículos consumidos por el fuego y cuantiosos daños materiales en la zona.

El día del accidente, ocurrido el 10 de septiembre de 2025, Alicia Matías Teodoro caminaba hacia su trabajo cuando ocurrió la explosión. Al escuchar el estruendo, cubrió con su propio cuerpo a su nieta, quien sobrevivió pese a las graves quemaduras en brazos y piernas.

Los médicos confirmaron que la menor se encuentra fuera de peligro y bajo tratamiento especializado. El heroísmo de su abuela fue clave para que pudiera ser rescatada y trasladada a un hospital, donde continúa en recuperación.

Testimonios de familiares señalaron que, pese a las quemaduras, la mujer logró ponerse de pie y entregar a su nieta a un policía que la llevó al hospital con ayuda de un motociclista. La escena quedó registrada en la cámara de video del uniformado, mostrando la magnitud de su sacrificio.

Horas antes de confirmarse su muerte, habían circulado versiones que negaban su deceso. Sin embargo, personal médico reportó que las lesiones eran incompatibles con la vida y notificó oficialmente su fallecimiento.