¿Cómo murió Ernesto Barajas, de Enigma Norteño? Viralizan fotos, videos y testimonios de su asesinato

El asesinato del vocalista de Enigma Norteño sigue impactando a colegas del género musical regional mexicano, seguidores y a los curiosos que abundan en las redes sociales que se preguntan ¿Cómo murió Ernesto Barajas?

Tras darse a conocer el homicidio del cantante sinaloense registrado en la colonia Arenales Tapatíos, del municipio de Zapopan, Jalisco, en las redes sociales empezaron a circular fotos, videos e incluso algunos testimonios de quienes lo vieron con vida instantes antes de ser atacado a balazos en una pensión vehicular.

En las fotos del cadáver de Ernesto Barajas que se han viralizado se puede ver al vocalista de Enigma Norteño tirado boca abajo y con una gran mancha de sangre bajo su cabeza, lugar donde recibió la mayoría de los disparos y uno en el pecho. A pocos paso de él quedó sin vida su acompañante, quien también perdió la vida producto del ataque armado.

Según los testimonios de una persona que estaba en el lugar el atentado, Ernesto Barajas y su acompañante eran perseguidos por dos gatilleros que tripulaban una motocicleta:

“Los venían siguiendo, alcanzaron a bajarse de la camioneta y corrieron para la pensión”

Dijo el testigo a reporteros de Despierta América.

En videos que también han sido publicados en redes sociales, se aprecia a una grúa sacando a la camioneta de modelo reciente, color negro y doble cabina, de la que se habrían bajado Ernesto Barajas y su acompañante con la intensión de huir de sus atacantes.

Autoridades de la Policía de Zapopan confirmaron a Tribuna de México que la mujer que resultó herida en el lugar, no tendría relación con Barajas ni su acompañante, ya que fue identificada como empleada de la pensión en la que los dos fallecidos intentaron guarecerse.

La Fiscalía de Jalisco reveló a Tribuna de México que el medio día de este miércoles 20 de agosto, el cadáver de Ernesto Barajas fue plenamente identificado y reclamado por sus familiares en las instalaciones de Servicios Médicos Forenses (SEMEFO) ubicados en Tlaquepaque, Jalisco.

De momento se desconoce dónde velarán y enterrarán a Ernesto Barajas, sin embargo, se especula que esto sería en su natal Culiacán, Sinaloa. Mientras tanto, en redes sociales abundan los mensajes de pésame y la leyenda “Ernesto Barajas, descansa en paz“.