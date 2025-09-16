Murió Robert Redford, leyenda de Hollywood, a sus 89 años de edad

Robert

Amigos lamentan muerte de Robert Redford

El presidente Donald Trump y la actriz Maryl Streep estuvieron entre los primeros en rendirle tributo a Robert Redford.

“Robert Redford tuvo una sucesión de años en los que no había nadie mejor”, dijo Trump a la prensa cuando partía de la Casa Blanca y un periodista le informó de la muerte del actor. “Hubo una época en la que era el más popular. Creo que era un grande”.

“Uno de los leones ha fallecido”, expresó Meryl Streep, quien actuó junto a Redford en “África Mía” (1985).

“Descansa en paz mi querido amigo”, agregó en un comunicado enviado a la AFP.

En un sentido mensaje, la actriz Jane Fonda se sumó a los homenajes.

“Me golpeó fuerte esta mañana cuando leí que Bob se había ido. No puedo parar de llorar. Significó mucho para mi y era una hermosa persona en todo sentido. Defendió un Estados Unidos por el que debemos seguir luchando”, expresó.

Después de 20 años como actor, Redford pasó detrás de la cámara convirtiéndose en director ganador del Óscar y cofundador del festival emblemático Sundance para aspirantes a cineastas independientes.

Activista ambiental comprometido, Redford también luchó para preservar el paisaje natural y los recursos de Utah, donde vivía.

Nacido como Charles Robert Redford Jr. el 18 de agosto de 1936 en Santa Monica, California, era hijo de un contador.

Redford tuvo cuatro hijos con su primera esposa, Lola Van Wagenen, pero uno de ellos murió cuando era bebé.

En 2009 se casó con la artista alemana y su novia de toda la vida, Sibylle Szaggars.

Robert Redford un actor y director de Óscar

Una prominente figura del cine en inglés en Estados Unidos y el mundo, Redford ganó el Óscar a Mejor Director con la película “Gente como uno” (Gente corriente en España, 1980) así como una estatuilla dorada honoraria en 2002.

“El trabajo de Robert Redford como actor, director y productor siempre representa al hombre mismo: el intelectual, el artista, el cowboy”, describió la actriz estadounidense Barbra Streisand al entregarle el Óscar honorífico por su trayectoria.

Redford ganó su única nominación a mejor actor con la interpretación de un artista de la década 1930 en “El golpe” (1973).

Uno de sus mayores logros del actor fue el lanzamiento del festival de cine independiente Sundance en 1985.

Creado para impulsar a directores descontentos con el cine comercial y carente de diversidad de Hollywood, el festival impulsó a destacados cineastas como Jim Jarmusch, Quentin Tarantino y Steven Soderbergh.