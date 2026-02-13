Crisis en el Louvre: Inundaciones obligan al cierre de salas emblemáticas

El Museo del Louvre, en París, se encuentra nuevamente en el centro de la polémica tras verse obligado a cerrar varias de sus salas debido a graves inundaciones registradas este viernes. El incidente, provocado por filtraciones de agua tras intensas lluvias y fallas en el sistema de drenaje, ha puesto en alerta a los conservadores ante el riesgo de daños en piezas inestimables de la colección.

Este cierre ocurre en medio de lo que especialistas califican como una crisis de reputación para la pinacoteca francesa. En lo que va de 2026, el museo ha enfrentado críticas por la gestión de las masas, problemas de mantenimiento en su infraestructura histórica y huelgas de personal. La dirección del Louvre informó que el cierre de las áreas afectadas es una medida preventiva mientras se evalúan posibles daños en las obras de arte y se realizan reparaciones de emergencia.

Visitantes que se encontraban en el recinto reportaron el desalojo de galerías clave, lo que generó caos y frustración entre los turistas. Aunque el museo intentó minimizar el impacto asegurando que las obras más famosas, como la Gioconda, no se encuentran en las zonas de riesgo inmediato, las imágenes de goteras y personal colocando cubetas en salas históricas se han viralizado, cuestionando la inversión en la conservación del recinto más visitado del planeta.

Impacto en el turismo y la cultura global

La situación en el Louvre es un recordatorio de la vulnerabilidad de las grandes instituciones culturales frente al deterioro estructural. A pesar de ser un referente mundial, la recurrencia de estos incidentes ha provocado que el Ministerio de Cultura de Francia reciba presiones para acelerar los planes de modernización técnica del edificio, que data del siglo XII.

Para los viajeros sudcalifornianos que planean visitas a Europa en los próximos meses, las autoridades recomiendan verificar la disponibilidad de las salas a través de los canales oficiales del museo, ya que las labores de secado y restauración podrían prolongarse por varias semanas. La crisis del Louvre no solo es un problema de infraestructura, sino un reto de gestión que pone a prueba la imagen de Francia como capital cultural del mundo.

