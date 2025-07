Última oportunidad para evitar el cierre del Museo Sal, Arena y Mar en Baja California Sur

El Museo Sal, Arena y Mar (MUSAM), ubicado en Guerrero Negro, en el municipio de Mulegé, podría cerrar sus puertas si no logra reunir los recursos necesarios para sostener sus operaciones básicas. Este sábado 26 de julio se llevarán a cabo dos actividades que decidirán su futuro: el cierre de su campaña de recaudación en la plataforma Kickstarter y una subasta fotográfica con participación limitada.

El museo fue creado de forma autogestiva por habitantes de la comunidad. No contó con presupuesto oficial ni respaldo institucional. Su operación ha dependido de rifas, talleres, voluntariado y trabajo no remunerado. Actualmente, su equipo está conformado por once personas, algunas de las cuales han trabajado sin salario desde la inauguración.

Costos operativos ponen en riesgo al Museo Sal, Arena y Mar

El MUSAM necesita cubrir gastos básicos como electricidad, internet, agua, mantenimiento y transporte, así como formalizar su constitución legal como asociación civil. También busca garantizar un ingreso digno a dos integrantes del equipo que han sostenido el proyecto con trabajo voluntario durante años.

La campaña en Kickstarter fue lanzada con una meta de 300 mil pesos. Hasta el último corte, se habían recaudado más de 153 mil pesos de parte de 104 patrocinadores, pero el plazo finaliza en pocas horas.

Subasta “Ojos de las Californias”

Como parte de sus esfuerzos, este sábado se realizará también la subasta “Ojos de las Californias”, en colaboración con la Universidad Autónoma de Baja California Sur, campus Guerrero Negro. Se presentarán 38 fotografías de naturaleza tomadas por artistas que han documentado los ecosistemas de la península. Las imágenes están enmarcadas y listas para colgar. El precio de salida es de 1,500 pesos por pieza.

El evento es privado y con acceso restringido a participantes registrados. Las personas interesadas pueden aportar desde esa cantidad para tener derecho a participar en la puja por una obra. En caso de no adquirir una pieza, su aportación se considerará una contribución solidaria.

Un espacio cultural con enfoque ambiental

El MUSAM ha funcionado como un centro comunitario en el norte del estado, con talleres para niñas y niños, actividades de divulgación sobre el mar y la fauna local, y contenidos orientados a la educación ambiental. Su permanencia dependerá del resultado de estos últimos días de campaña.

