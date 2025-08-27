¿Cierre del Museo Van Gogh? La icónica colección podría quedar en riesgo

El Museo Van Gogh, ubicado en Ámsterdam, Países Bajos, advirtió que podría cerrar sus puertas si no recibe más financiamiento estatal para una renovación urgente de 104 millones de euros (120 millones de dólares), necesaria para proteger sus obras y garantizar la seguridad de visitantes y personal.

La institución alberga más de 200 pinturas, 500 dibujos y casi todas las cartas de Vincent van Gogh, entregadas por su sobrino, Vincent Willem van Gogh, bajo un acuerdo firmado en 1962 con el Estado neerlandés. Sin la financiación prometida, el museo no podría cumplir con sus compromisos de conservación.

“El museo enfrenta el cierre porque no puede garantizar la seguridad de la colección, de los visitantes ni del personal”, advirtió la institución.

¿Por qué podría cerrar el Museo Van Gogh?

El ministerio de Cultura sostiene que el museo ya recibe una subvención para su mantenimiento y respalda su postura con estudios independientes. La disputa llegará a los tribunales en febrero de 2026, cuando se evaluará la demanda presentada por el museo.

Inaugurado en 1973, el Museo Van Gogh ha recibido más de 57 millones de visitantes y se ha consolidado como una de las atracciones culturales más importantes de los Países Bajos. Tras más de 50 años de uso intensivo, el edificio necesita una renovación urgente para seguir operando.

Vincent van Gogh, fallecido en 1890 a los 37 años, produjo más de 800 pinturas y es considerado uno de los artistas más influyentes del mundo. Obras como “Los girasoles” y “La noche estrellada” siguen siendo referentes del arte universal.

