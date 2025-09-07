Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Domingo 7 de Septiembre, 2025
Turismo

Museos y zonas arqueológicas de México reciben más de 12 millones de visitantes en 2025

De enero a julio de 2025, museos y zonas arqueológicas de México recibieron más de 12 millones de visitantes, impulsando el turismo cultural y la economía local.
Luis Castrejón
7 septiembre, 2025
Foto: Internet

El turismo cultural en México mantiene una tendencia positiva. De enero a julio de 2025, museos y zonas arqueológicas del país recibieron más de 12.8 millones de visitantes, informó la secretaria de Turismo federal, Josefina Rodríguez Zamora.

Según datos del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), los museos registraron 6.8 millones de visitas, lo que representa un incremento del 19.3% respecto al mismo periodo de 2024, y un 2.8% más que en 2019, superando así niveles prepandemia.

“Los museos y zonas arqueológicas no solo preservan el patrimonio cultural e histórico, también fortalecen la identidad nacional, generan empleo y reactivan economías locales”, destacó Rodríguez Zamora.

Del total de visitantes a museos, el 89% fueron nacionales y el 11% extranjeros. Los tres museos más visitados fueron:

  • 🏛️ Museo Nacional de Antropología – 45% del total

  • 🏰 Museo Nacional de Historia – 23%

  • 🏺 Museo del Templo Mayor – 4%

Estas tres sedes concentraron 4.9 millones de visitantes.

Por otro lado, las zonas arqueológicas del país reportaron 6 millones de visitas, con un 63% de visitantes nacionales y 37% extranjeros, lo que representa un incremento del 3.5% frente al mismo periodo de 2024.

Las zonas arqueológicas más visitadas fueron:

  • Chichén Itzá – 1.4 millones de visitantes

  • Teotihuacán (con su Museo de Sitio) – 995 mil

  • Tulum – 93 mil

Estas tres zonas concentraron el 51% de todas las visitas arqueológicas en el país durante los primeros siete meses del año.

Rodríguez Zamora destacó que estos espacios, además de ofrecer experiencias únicas, promueven el desarrollo sostenible y el bienestar social, en línea con la política cultural y turística impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Los beneficios del turismo deben llegar a todas y todos los integrantes de la gran cadena de valor”, subrayó.

