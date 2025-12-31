Éxitos musicales del 2025 para escuchar en tu fiesta de fin año

La música es un elemento central en la celebración de Fin de Año, y una lista de canciones bien curada puede marcar la diferencia en la fiesta mientras se despide al 2025 y se recibe al 2026.

Una mezcla de ritmos que han perdurado en el tiempo y temas que las nuevas generaciones han incorporado a sus tradiciones festivas es la fórmula del éxito.

Entre las canciones que destacan para amenizar la noche están clásicos como “El año viejo” de Tony Camargo, un tema que se ha convertido en tradición en México para cerrar el año, así como “Un año más” de Mecano, que aporta un toque de nostalgia ochentera al playlist de Fin de Año.

La selección de las principales plataformas de música incluye melodías de alcance internacional que han sido adoptadas por muchas celebraciones de Fin de Año, como “New Year’s Day” de U2 y la versión de “New Year’s Day” de Taylor Swift, reflejando cómo las canciones globales se integran a las costumbres locales. Asimismo, “Happy New Year” de ABBA aparece entre los temas más sugeridos para acompañar el conteo regresivo y el brindis a medianoche.

Además de estos títulos ampliamente conocidos, la lista incorpora propuestas más recientes o alternativas como “Año nuevo” de División Minúscula y “Año Nuevo” de Vetusta Morla, lo que muestra la diversidad de canciones que pueden formar parte de un playlist de Fin de Año, atendiendo a distintos gustos y momentos de la celebración.

Expertos en entretenimiento y música recomiendan que, al armar la lista de reproducción para Fin de Año, se considere una mezcla de ritmos y estilos que mantengan activa la pista de baile y acompañen los momentos clave de la noche, desde la cena hasta el conteo final.

