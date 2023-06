Músico tradicional veracruzano lleva su pasión a Baja California Sur

Roberto Fabián López Hernández, es un músico tradicional veracruzano que toca la jarana y que se encuentra entusiasmado por compartir su música con Baja California Sur. Originario de Cosoleacaque, en el sur de Veracruz, Roberto ha dedicado su vida a preservar y difundir el son jarocho.

Desde temprana edad, Roberto aprendió los secretos de esta música ancestral de la mano de su abuelo, quien era jaranero y solía participar en fandangos. A lo largo de su trayectoria musical de aproximadamente 10 años, Roberto ha tenido la oportunidad de tocar en diversos lugares y eventos, incluso en las calles, y ha llevado el son jarocho a diferentes municipios del país, incluyendo Loreto, Ensenada, Rosarito, Loreto y Los Cabos.

“Aproximadamente hace 10 años que toco este instrumento y sigo haciéndolo por influencia de mi familia. Todo comenzó a partir de que mi abuelo era jaranero y solía participar en fandangos. Desde entonces, me involucré en este arte y mi trayectoria me ha llevado a tocar en diversos lugares. No solo en el Bajío, donde me encuentro actualmente, sino también en Tijuana, Rosarito, Ensenada, Mulegé, Loreto y La Paz. Además, he tenido la oportunidad de tocar aquí en Los Cabos.”