¡Escándalo! Elon Musk acusa a Apple y OpenAI de sofocar la competencia de IA

Elon Musk, el controvertido magnate tecnológico, ha dado un nuevo paso en su pugna contra gigantes de la industria. Sus empresas, X y xAI, presentaron una denuncia formal contra Apple y OpenAI en un tribunal del distrito norte de Texas.

El núcleo de la acusación es grave: Musk sostiene que estas dos compañías han actuado en colusión para sofocar la competencia, estableciendo un monopolio efectivo en el campo de la inteligencia artificial, especialmente en teléfonos inteligentes y otros aparatos tecnológicos.

Este movimiento legal es el capítulo más reciente de un enfrentamiento cada vez más intenso que el magnate mantiene con figuras clave del sector tecnológico. Además, Musk argumenta que OpenAI se ha desviado de sus principios fundacionales, que supuestamente eran altruistas.

Respecto a Apple, Musk comenta que la empresa promocionó el popular ChatGPT en su App Store, mientras que, simultáneamente, retiró Grok, el chatbot propio de xAI, de la misma tienda virtual.

¿Cómo se intensificó la rivalidad entre Elon Musk y OpenAI?

La relación entre Musk y OpenAI ya arrastraba conflictos previos. El año pasado, Musk demandó a OpenAI por un presunto incumplimiento de contrato.

Sin embargo, la alianza estratégica de OpenAI con Apple, que implica la integración de sus chatbots en todos los productos de la marca de la manzana (teléfonos, tabletas y computadoras), fue el factor que intensificó aún más esta rivalidad.

La reacción de OpenAI no se hizo esperar. Sam Altman, su director ejecutivo, respondió a Musk en su propia red social X, acusándole de incurrir en prácticas similares.

Altman calificó la denuncia de “llamativa” dado que, según él, Musk manipula X para beneficiarse a sí mismo, a sus compañías, y perjudica a sus competidores y a quienes no aprecia. Apple, por su parte, mantiene silencio por el momento