Elon Musk renuncia a su rol de asesor en el gobierno de Donald Trump

El empresario y magnate tecnológico Elon Musk anunció este miércoles 28 de mayo del 2025, apenas cuatro meses después de asumir el cargo, su decisión de finalizar su periodo como “Empleado Especial del Gobierno” en la administración de Donald Trump. La noticia fue comunicada por el propio Musk a través de X, su plataforma de redes sociales.

Entérate: Elon Musk, Mark Zuckerberg y Jeff Bezos, protagonistas en la asunción de Trump

En su publicación, Musk expresó su agradecimiento al presidente Donald Trump por la oportunidad que le brindó para trabajar en la reducción del gasto público.

El empresario afirmó que la misión de su Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), su iniciativa para optimizar el gasto federal, “solo se fortalecerá con el tiempo a medida que se convierta en una forma de vida en todo el gobierno”.

La partida de Musk de su rol de asesor se produce un día después de que manifestara críticas hacia una pieza central de la agenda legislativa de Trump.

As my scheduled time as a Special Government Employee comes to an end, I would like to thank President @realDonaldTrump for the opportunity to reduce wasteful spending.

The @DOGE mission will only strengthen over time as it becomes a way of life throughout the government.

— Elon Musk (@elonmusk) May 29, 2025