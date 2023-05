“Me siento muy orgullosa de Andréi”: Denia Hernández, madre del pelotero Andréi Betrand

Detrás de cada atleta de Baja California Sur, existen miles de historias que los impulsaron a convertirse en lo que son actualmente, una de estas es el caso de Andréi Bertrand, que actualmente es una de las jóvenes promesas que tiene el béisbol sudcaliforniano, por lo que su madre Denia Hernández, quien lo motiva día a día a ser el deportista que es, hablo de lo importante y lo que significa su hijo.

Hablo también de los sueños que caracterizan a Bertrand, ya que es muy joven y promete que en unos años podrá alcanzar la gloria en el beisbol ya sea en selección nacional o en alguna sucursal de grandes ligas.

“A mí me encanta verlo jugar, sé que disfruta el beisbol y me llena de orgullo lo que él ha aprendido y como se esfuerza por mejorarse. Andréi tiene muchos sueños y la ilusión de quererlos lograr es lo que más me motiva de mi hijo”.