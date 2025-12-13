Nacen pingüinos chilangos en vísperas de Navidad

El Acuario Inbursa, ubicado en Polanco, informó el reciente nacimiento de una nueva generación de pingüinos de la especie Gentoo, consolidando el éxito de su programa de reproducción y conservación de estas aves marinas fuera de su hábitat natural. El hecho representa un avance para la educación ambiental y para la oferta de experiencias didácticas en el acuario más grande de la Ciudad de México.

Estos pequeños conocidos también como “pingüinos chilangos” por haber nacido en instalaciones del acuario, forman parte de una colonia que ha sido cuidadosamente monitoreada por biólogos y veterinarios desde su llegada. La réplica de las condiciones de su hábitat antártico, con temperaturas controladas y espacios adecuados para su desarrollo, ha permitido no solo sostener a ejemplares adultos, sino también fomentar la reproducción en cautiverio.

El cuidado de los pingüinos incluye rutinas diarias de revisión médica, limpieza de sus instalaciones y dietas individualizadas que imitan sus requerimientos nutricionales naturales. Este enfoque ha sido clave para garantizar que los nuevos integrantes de la colonia crezcan bajo óptimas condiciones y desarrollen comportamientos propios de su especie.

La colección de pingüinos Gentoo en el Acuario Inbursa se ha convertido en uno de los atractivos más visitados por familias, estudiantes y turistas. Además de observar a estos animales en su entorno controlado, los visitantes pueden participar en actividades educativas que reforzan el entendimiento de la biología y comportamiento de los pingüinos, contribuyendo a una mayor conciencia sobre la protección de especies vulnerables en todo el planeta.