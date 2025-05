Hoy nació el undécimo nieto de Trump

Tiffany Trump, hija del presidente estadounidense Donald Trump y de Marla Maples, ha dado la bienvenida a su primer hijo junto a su esposo, el empresario Michael Boulos.

El bebé, llamado Alexander Trump Boulos, nació hoy, 15 de mayo de 2025, a las 4:44 a.m., según compartió la pareja en sus redes sociales.

Con este nacimiento, Donald Trump se convierte en abuelo por undécima vez.

La pareja expresó su inmensa alegría por la llegada de su hijo, describiéndolo como una bendición y compartiendo una emotiva fotografía en blanco y negro del pie del recién nacido.

.@TiffanyATrump and her husband Michael Boulos have announced the birth of their son, Alexander Trump Boulos — adding to President @realDonaldTrump‘s family as his 11th grandchild. pic.twitter.com/0ih6jWiRQq

— Fox News (@FoxNews) May 15, 2025