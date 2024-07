Nadal vence a Fucsovics y se cita con Djokovic en segunda ronda en París 2024

Rafael Nadal se citó con el serbio Novak Djokovic en la segunda ronda del tenis masculino de París-2024 al vencer este domingo al húngaro Marton Fucsovics, en un intenso encuentro que puso a prueba las molestias físicas que sintió en la semana.

El mallorquín mantuvo el suspenso sobre su participación en el torneo olímpico de individuales hasta último momento, pero las disipó en cancha venciendo al húngaro por 6-1, 4-6 y 6-4.

RAFAEL. NADAL. 😤@RafaelNadal is into the #Olympics second round after defeating Fucsovics 6-1 4-6 6-4 💪#Paris2024 #tennis pic.twitter.com/qWGYvHnCmy

— ATP Tour (@atptour) July 28, 2024