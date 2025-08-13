Octogenario desaparecido es localizado en Tampico realizando nado con cocodrilos (Video)

Un hombre octogenario, reportado como desaparecido en Ciudad Valles, San Luis Potosí, fue localizado realizando nado con cocodrilos el canal de la Cortadura en Tampico, rodeado de varios de los mencionados reptiles.

El adulto mayor de 87 años realizaba lo que se puede considerar un verdadero deporte extremo, poniendo en riesgo su vida entre estos reptiles, sorprendiendo tanto a habitantes de la Huasteca Potosina como de Tamaulipas.

Según versiones difundidas en redes sociales, un joven que transitaba por la zona se percató de la presencia del hombre junto a un cocodrilo. Al acercarse, logró convencerlo de salir del agua, evitando un posible accidente grave, según reportaron testigos.

El pasado lunes 11 de agosto, familiares de Hermenegildo ‘N’ reportaron su desaparición en el fraccionamiento Villas San Miguel, en Ciudad Valles, activándose los protocolos de búsqueda por parte de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí. Sin embargo, el operativo inicial no logró localizarlo dentro de la región.

Poco después, se confirmó que el hombre había sido visto a unos 150 kilómetros de distancia, específicamente en el canal de la Cortadura, un lugar conocido por la presencia de cocodrilos. La noticia causó conmoción entre la comunidad debido al peligro que implica el nado con cocodrilos en dicha zona.

Las autoridades acudieron de inmediato al sitio tras ser alertadas por personas que se encontraban cerca y resguardaron al octogenario. Paralelamente, sus familiares, tras confirmar su identidad, solicitaron apoyo para garantizar su seguridad mientras viajaban a reencontrarse con él.

El caso ha generado un debate sobre los riesgos asociados a actividades poco comunes como el nado con cocodrilos, consideradas un verdadero deporte extremo que pone en peligro la vida, especialmente cuando es practicado por personas de edad avanzada.

La Fiscalía General de San Luis Potosí y las autoridades de Tampico mantienen el seguimiento del caso para garantizar la protección del adulto mayor y evitar que se exponga a situaciones similares en el futuro.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO