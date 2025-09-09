Así monitorean el nado con orcas en La Paz: control en tiempo real desde móviles

La Paz estrenará un sistema digital que vigila en tiempo real el nado y avistamiento de orcas, registrando desde los permisos hasta la ubicación exacta de cada embarcación. La prueba del mecanismo, realizada con Semarnat, Profepa y Capitanía de Puerto, busca garantizar la seguridad, sustentabilidad y cumplimiento del Plan de Manejo recientemente publicado.

La directora de Turismo Municipal, Natalia Ruffo Castaño, explicó que el sistema opera desde móviles con cuentas individuales para cada permisionario, permitiendo registrar todos los detalles de cada viaje: capitán, capacidad de carga, trayectos, velocidad y duración. Incluso en zonas con baja señal, los datos se sincronizan automáticamente con las oficinas de las autoridades.

Un avance hacia un turismo responsable

Para reforzar el control, los embarques y desembarques solo se permitirán en Playa Central y Ensenada de Muertos. Esto garantiza un seguimiento preciso y transparente, mientras se protege a las orcas y el ecosistema marino de la bahía.

El sistema también tiene un componente de turismo científico, ya que los visitantes podrán registrar especies marinas observadas, generando datos útiles para la investigación y conservación de la fauna local.

Con esta herramienta, el Ayuntamiento de La Paz refuerza su compromiso con un turismo responsable y sustentable, al ofrecer un control efectivo de la actividad y fomentar la participación activa de los visitantes en la conservación marina.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp y recibe las noticias al momento