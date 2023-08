Nancy Frangione, la villana de “La Niñera”, falleció a los 70 años

La actriz Nancy Frangione, conocida por su papel como la villana Marsha Fine en la serie “La Niñera”, falleció este miércoles en el estado de Massachusetts, Estados Unidos, a los 70 años. Hasta el momento, se desconoce la causa de su deceso.

Tuvo una larga carrera en la industria del entretenimiento, ya que participó en numerosas telenovelas, series y películas. Su papel más destacado es el de la prima de Fran Fine en la famosa comedia estadounidense de los 90 protagonizada por Fran Drescher, donde interpretó una mujer adinerada y arrogante que siempre estaba tratando de superar a su prima.

También apareció en otras series populares como “Another World”, “One Life to Live”, “Matlock”, “Buck Rogers in the 25th Century” y “Highway to Heaven”. En tanto a su vida personal, Nancy Frangione estuvo casada con su coprotagonista de “Another World”, Christopher Rich, con quien tuvo una hija, Mariel.