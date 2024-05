Hermano de Nancy Valdez Confirma atentado contra la candidata a la alcaldía de Ocoyoacac

Nancy Valdez, candidata a la presidencia municipal de Ocoyoacac, Estado de México, por la coalición Sigamos Haciendo Historia (Morena, PVEM y PT), sufrió un atentado la tarde de este domingo, 19 de mayo, previo a su asistencia a un debate público en la capital mexiquense.

El alcalde de Ocoyoacac y hermano de la candidata, Samuel Verdeja Ruiz, confirmó la información por medio de redes sociales y condenó los hechos, sin proporcionar detalles sobre el estado físico de Valdez.

“Presento mi rechazo al severo atentado que sufrió mi hermana hace rato; la política no puede ser un instrumento sucio, ni tampoco puede estar sometida a caprichos e intereses personales. Ocoyoacac no se merece este tipo de circunstancias. El juego limpio siempre lo hemos hecho, repruebo enérgicamente el acto que hicieron en contra de mi hermana. Hoy les digo que más que nunca estoy comprometido para combatir la delincuencia y no permitir que esta se apodere de nuestras vidas, ni de la vida de ustedes, ni de la vida de mi familia. Quiero decirles que quien sea o quien haya sido, es un acto inaceptable; no se vale que por sus intereses mezquinos, busquen atentar contra la vida de la gente. Estaré informando más tarde de los sucesos que se dieron”.