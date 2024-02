Líder de grupo criminal confirma apoyo de Los Zetas a campaña de AMLO, asegura Loret de Mola

El periodista Carlos Loret de Mola volvió a la carga en contra del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), con un nuevo reportaje que confirmaría lo dicho por el comunicador, Tim Golden, en su publicación de ProPublica.

Loret de Mola, blanco constante de ataques por parte de López Obrador, recientemente compartió un reportaje donde entrevista a Celso Ortega, actual líder del grupo criminal “Los Ardillos”, pero que antes fue miembro de “Los Zetas”.

Los Zetas dieron dinero a la campaña presidencial de AMLO y hasta lo apoyaron electoralmente. Lo revela el líder de los Ardillos, que en esa época era alto mando de los Zetas. #Loret en @latinus_us: https://t.co/1GHeK3SvUq pic.twitter.com/F7xrWJSGyw — Carlos Loret de Mola (@CarlosLoret) February 16, 2024

Durante esta plática, Celso aseguró que en 2006 sí otorgaron millones de pesos para la campaña presidencial de AMLO, e incluso, operaron electoralmente para él. Una vez que se movió a “Los Ardillos”, habría seguido con este apoyo, y hasta promovieron el voto para Morena.

“Cuando yo anduve en Michoacán, a la llegada del “Z-42″ me manda a traer y me dice que tenía que venir a mi región a hacer política por Andrés Manuel López Obrador porque ellos [Los Zetas] estaban pagando la campaña presidencial por el PRD (…) él dijo que una vez ganando, era de Los Zetas todo el país porque Andrés Manuel se los iba a entregar”, expresó el hombre que aparece totalmente cubierto para no ser identificado.

Las revelaciones continuaron, pues Celso confesó que durante bastante tiempo ha establecido contacto con políticos, tanto locales como nacionales. Un ejemplo de eso fue el pacto que sostuvo con la alcaldesa de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández, también de Morena.

AMLO responde a Loret de Mola: “Nos hacen lo que el viento a Juárez”

En la mañanera de este viernes, el presidente volvió a criticar el trabajo del presentador de Latinus, y aseguró que solo son calumnias en su contra.

“Está bien que hagan su lucha y hasta está bien la guerra sucia. No pasa nada, nos hacen lo que el viento a Juárez. Es su derecho y vivimos en una democracia. Imagínense si viviésemos, como dicen algunos, en una dictadura. ¿Estaría Loret de Mola haciendo reportajes calumniosos?”, expresó.

Reiteró que se trata de un reportaje más que se realizó sin ninguna prueba: “Loret fue a entrevistar a un jefe de una banda que le dijo que yo había recibido, me habían entregado recursos o habían aportado a la campaña de 2006 y todo un gran despliegue informativo, un montaje, ¡pruebas! ¿Dónde están las pruebas?”.