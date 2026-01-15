Cuelgan cuerpo y narcomanta en puente de Tijuana; hallan restos desmembrados

La ciudad fronteriza de Tijuana, Baja California, despertó este jueves 15 de enero con una escena de violencia extrema. Automovilistas que circulaban por el Libramiento Rosas Magallón reportaron el hallazgo de un cuerpo suspendido de un puente peatonal, acompañado de una narcomanta con mensajes de amenaza entre grupos delictivos. El incidente ocurrió a la altura de la colonia Industrial, una zona de alto flujo vehicular.

Casi de forma simultánea, elementos de la Policía Municipal y la Guardia Nacional localizaron un segundo cuerpo desmembrado a pocos metros del primer hallazgo. Los restos humanos se encontraban en el interior de bolsas plásticas sobre la banqueta. La aparición de la narcomanta sugiere, según las primeras líneas de investigación, una pugna territorial entre células del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Sinaloa, quienes se disputan el control de las rutas de tráfico en esta frontera.

Personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Baja California arribó al lugar para realizar el levantamiento de los cuerpos y retirar la narcomanta, la cual fue puesta a disposición de los peritos para su análisis. Hasta el momento, ninguna de las víctimas ha sido identificada oficialmente, y no se reportan personas detenidas en relación con estos hechos que han consternado a la población local.

Antecedentes de la violencia en los puentes de la ciudad

El uso de puentes para exhibir cuerpos junto a una narcomanta no es un fenómeno nuevo en la región, pero sí marca un recrudecimiento en la visibilidad de la violencia criminal. La colocación de mensajes suele ser una táctica de intimidación psicológica dirigida tanto a grupos rivales como a las autoridades de los tres niveles de gobierno.

Estadísticas de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal (SSPCM) indican que las colonias aledañas al Libramiento Rosas Magallón y el Bulevar 2000 son puntos críticos donde el hallazgo de restos humanos y la presencia de alguna narcomanta se han vuelto recurrentes debido a la falta de iluminación y vigilancia constante en los pasos elevados.

La ciudadanía ha solicitado el reforzamiento de la presencia del Ejército Mexicano en estas áreas para inhibir la comisión de delitos de alto impacto como la aparición de esta narcomanta y los cuerpos encontrados.

