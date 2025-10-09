Fake news sobre “narcomantas” en Los Cabos llega a medios de EE.UU.; autoridades desmienten

La supuesta aparición de narcomantas en Los Cabos fue difundida por medios nacionales e internacionales, incluidos algunos de Estados Unidos, aunque las autoridades locales confirmaron que la información es falsa.

El pasado domingo 5 de octubre, diversas plataformas digitales publicaron que se habían colocado dos mantas con amenazas de un grupo delictivo. Según esas versiones, los mensajes iban dirigidos a funcionarios estatales, federales y estadounidenses, además de contener advertencias contra el turismo extranjero.

Ese mismo día, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de Baja California Sur emitió un comunicado donde negó el hallazgo de las supuestas mantas y aseguró que las publicaciones que circulaban en redes “carecen de sustento”.

El presidente municipal de Los Cabos, Christian Agúndez Gómez, informó que las autoridades investigaron el caso y no encontraron evidencia que confirme los hechos. Pidió a la ciudadanía informarse solo por medios oficiales para evitar rumores y desinformación que generen alarma.

A pesar de estas aclaraciones, algunos medios internacionales retomaron la versión inicial sin verificarla, lo que distorsionó la percepción de seguridad en el destino turístico.

El secretario general de Gobierno, Saúl González Núñez, advirtió que estos reportes podrían ser intentos por dañar la imagen de Baja California Sur, un estado que en los últimos años mantiene bajos índices delictivos y una reputación positiva entre turistas nacionales e internacionales.