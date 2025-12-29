Dejan restos humanos en bolsas con un narcomensaje en Yecapixtla; Morelos

Elementos de la Fiscalía Regional Oriente y cuerpos de seguridad iniciaron un operativo tras el hallazgo de restos humanos en bolsas junto a un narcomensaje este domingo en el municipio de Yecapixtla, en Morelos, confirmaron fuentes oficiales y reportes de medios locales.

El descubrimiento se registró en un punto de la vía pública de este municipio, donde habitantes alertaron a las autoridades sobre la presencia de varias bolsas negras. Al llegar, los peritos localizaron el cuerpo desmembrado de un hombre acompañado de un narcomensaje presumiblemente firmado por un grupo delictivo que señalaba “esto me pasó por ratero” y lanzó una amenaza contra el municipio.

Los restos humanos y el narcomensaje colocado junto a ellos fueron asegurados por agentes ministeriales, que además iniciaron con el levantamiento de evidencias bajo protocolo para determinar la identidad de la víctima y el origen del mensaje intimidatorio.

Este narcomensaje se suma a otros incidentes en los que restos humanos han sido localizados en bolsas dentro de la región oriente de Morelos, incluido un hallazgo similar ocurrido en la colonia Juan Morales en semanas recientes.

La Fiscalía informó que continuará con las diligencias periciales, incluida la revisión de cámaras de seguridad y entrevistas con testigos, para avanzar en las líneas de investigación que permitan esclarecer los hechos vinculados al narcomensaje y a la presencia de restos humanos en la vía pública.

Organizaciones civiles dedicadas a la búsqueda de personas desaparecidas en el estado han señalado que estos hallazgos de narcomensajes reflejan una persistente problemática de violencia y desaparición de personas en la región.

