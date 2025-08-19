Narcomenudeo al alza en BCS: detienen a hombre con metanfetamina en Los Barriles

Con droga, báscula y dinero en efectivo , un hombre identificado como Erwin “N” fue sorprendido por agentes de la Agencia de Investigación Criminal en la delegación de Los Barriles , municipio de La Paz.

Según la Fiscalía General de la República (FGR) , el detenido llevaba ocho envoltorios con 52 gramos de metanfetamina , una báscula tipo gramera, recortes de plástico y varios billetes de 100 pesos.

Los objetos quedaron en manos del Ministerio Público Federal , que iniciaron las diligencias y presentaron el caso ante un juez. La autoridad judicial determinará vincular a proceso a Erwin “N” por delitos contra la salud , en la modalidad de posesión de metanfetamina con multas de comercio.

El imputado permanecerá bajo prisión preventiva oficiosa , mientras se lleva a cabo la investigación complementaria en un plazo de tres meses.

Narcomenudeo en aumento en BCS

Este hecho ocurre en medio de un recuento del narcomenudeo en Baja California Sur. De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) , entre enero y julio de 2025 se abrieron 685 carpetas de investigación , un incremento del 15,7 % respecto al mismo periodo del año anterior, cuando sumaban 592.

En la distribución por municipios, Los Cabos concentra la mayoría de los casos con 471 carpetas , lo que representa el 68.7% del total estatal . En segundo lugar está La Paz con 130, seguida de Loreto con 40, Comondú con 23 y Mulegé con 21.

