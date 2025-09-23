Narcomenudeo en aumento: Los Cabos lidera casos en Baja California Sur

De enero a agosto de 2025, Los Cabos concentró el 67.7% de las carpetas de investigación por narcomenudeo, de acuerdo con cifras oficiales. Los operativos de seguridad han permitido ubicar colonias y zonas consideradas focos rojos en la venta de drogas.

La Dirección de Seguridad Pública Municipal informó que el fin de semana, elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata (FRI) detuvieron a un hombre en el vado de Santa Rosa, en San José del Cabo. El sujeto quedó a disposición del Ministerio Público por su probable responsabilidad en delitos contra la salud, en la modalidad de narcomenudeo.

De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), el narcomenudeo en Baja California Sur aumentó 7.6% entre enero y agosto de 2025. Las carpetas pasaron de 691 en 2024 a 744 este año.

Los Cabos encabeza la lista con 504 carpetas. Entre las colonias con mayor incidencia destacan Lomas del Sol, Caribe, Leonardo Gastélum y el centro de Cabo San Lucas, identificados como puntos activos de venta de drogas.

En segundo lugar está La Paz, con 141 carpetas; después Loreto, con 46; Comondú, con 30; y en el último sitio Mulegé, con 23 investigaciones.

